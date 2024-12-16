ЕС обсудит с новыми властями Сирии упразднение российских баз

Евросоюз в диалоге с новыми властями Сирии поднимет вопросы об упразднении российских баз на территории страны.

Евросоюз в диалоге с новыми властями Сирии поднимет вопросы об упразднении российских баз на территории страны.

Как передает Report, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

"Мы будем поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях", - сказала она.

По словам Каллас, этот вопрос обсуждался в ходе заседания, и ряд европейских министров заявили, что отказ от "российского влияния" должен быть условием для диалога с новым руководством Сирии.

Она также сообщила, что пока принято решение вести диалог с сирийской стороной на уровне главы представительства ЕС в стране, который временно находился в Ливане, а в понедельник посетил Дамаск.