ЕС обсудит новый пакет санкций в отношении России

Главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник обсудят дальнейшие шаги в связи с ситуацией в Украине, включая санкции в отношении России.

Главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге сегодня обсудят дальнейшие шаги в связи с ситуацией в Украине, включая санкции в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил перед началом заседания верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Санкции всегда на повестке. Обсуждение Украины всегда предусматривает обсуждение эффективности наших санкций... Очередной пакет был утвержден, и, конечно, министры будут обсуждать дальнейшие шаги", - сказал он.