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ЕС обсудит новый пакет санкций в отношении России

ЕС обсудит новый пакет санкций в отношении России Главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник обсудят дальнейшие шаги в связи с ситуацией в Украине, включая санкции в отношении России.
Другие страны
11 апреля 2022 г. 11:20
ЕС обсудит новый пакет санкций в отношении России

Главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге сегодня обсудят дальнейшие шаги в связи с ситуацией в Украине, включая санкции в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил перед началом заседания верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Санкции всегда на повестке. Обсуждение Украины всегда предусматривает обсуждение эффективности наших санкций... Очередной пакет был утвержден, и, конечно, министры будут обсуждать дальнейшие шаги", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı sanksiyaların yeni paketini müzakirə edəcək
Версия на английском языке EU to mull new sanctions package against Russia

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