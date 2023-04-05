О нас

ЕС обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи

ЕС обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи Евросоюз (ЕС) обсудит введение 11-го пакета санкций против России после католической Пасхи, которая отмечается в эти выходные.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 09:57
ЕС обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи

Евросоюз (ЕС) обсудит введение 11-го пакета санкций против России после католической Пасхи, которая отмечается в эти выходные.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду европейское издание газеты Politico.

Новый раунд консультаций планируется между Еврокомиссией (ЕК) и послами ЕС "сразу после пасхальных выходных", сказали газете три дипломата.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций будет нацелен на противодействие различным методам их обхода.

На этой неделе агентство Reuters информировало, что страны ЕС изучают введение санкций против "Росатома" и рестрикций против российского атомного сектора в Европе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU to mull 11th package of sanctions against Russia after Easter holiday

Экслюзивные новости

Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi