ЕС обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи

Евросоюз (ЕС) обсудит введение 11-го пакета санкций против России после католической Пасхи, которая отмечается в эти выходные.

Евросоюз (ЕС) обсудит введение 11-го пакета санкций против России после католической Пасхи, которая отмечается в эти выходные.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду европейское издание газеты Politico.

Новый раунд консультаций планируется между Еврокомиссией (ЕК) и послами ЕС "сразу после пасхальных выходных", сказали газете три дипломата.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций будет нацелен на противодействие различным методам их обхода.

На этой неделе агентство Reuters информировало, что страны ЕС изучают введение санкций против "Росатома" и рестрикций против российского атомного сектора в Европе.