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ЕС обнародовал новый список россиян, попавших под санкции

ЕС обнародовал новый список россиян, попавших под санкции Евросоюз включил в санкционные списки российских чиновников, бизнесменов и журналистов.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 23:47
ЕС обнародовал новый список россиян, попавших под санкции

Евросоюз включил в санкционные списки российских чиновников, бизнесменов и журналистов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в списке фигурируют высокопоставленные российские чиновники, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заместитель секретаря партии «Единая Россия» Андрей Турчак, директор Службы внешней разведки Петр Фрадков.

В числе попавших под санкции предпринимателей - глава «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмены Алишер Усманов и Геннадий Тимченко, глава «Транснефти» Николай Токарев.

В санкционном списке оказались и российские журналисты Антон Красовский, Ольга Скабеева, Аркадий Мамонтов, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, писатель Захар Прилепин.

Также под ограничения попали председатель совета директоров аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко, виолончелист Сергей Ролдугин и страховая компания «Согаз».

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