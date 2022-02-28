ЕС обнародовал новый список россиян, попавших под санкции

Евросоюз включил в санкционные списки российских чиновников, бизнесменов и журналистов.
В числе попавших под санкции предпринимателей - глава «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмены Алишер Усманов и Геннадий Тимченко, глава «Транснефти» Николай Токарев.
В санкционном списке оказались и российские журналисты Антон Красовский, Ольга Скабеева, Аркадий Мамонтов, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, писатель Захар Прилепин.
Также под ограничения попали председатель совета директоров аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко, виолончелист Сергей Ролдугин и страховая компания «Согаз».