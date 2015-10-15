ЕС объявит о снятии санкций с Ирана в понедельник

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Евросоюз официально объявит о снятии экономических санкций с Ирана в понедельник, сообщает Report со ссылкой на IRNA.

Как сообщил Салехи журналистам, с таким заявлением ЕС выступит сразу после того, как будет ратифицирован Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В то же время, по его словам, президент США снимет некоторые санкции, наложенные на Иран, и приостановит действие остальных.

Как считает Салехи, существует очень большая вероятность, что план действий будет ратифицирован Евросоюзом уже в понедельник. Точное время его имплементации будет уточнено позднее, оно зависит от выполнения Ираном своих обязательств по объектам в Натанзе и Фордо, добавил он. Согласно достигнутым договоренностям, Иран обязался осуществлять свою работу по обогащению и научно-исследовательские разработки исключительно на объекте в Натанзе и остановить подобную деятельность на объекте в Фордо.

Ожидается, что план будет полностью реализован к концу декабря 2015 года, уточнил Салехи.