ЕС объявил траур по жертвам лесных пожаров в Греции

Число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до 74 человек, еще 187 человек, в том числе 23 ребенка, пострадали

25 июля, 2018 11:46

© AP Photo/Thanassis Stavrakis https://report.az/storage/news/c79914d22941cb4043ce690e2b7fe6da/49106e7c-e6c9-40ea-8cc9-f42269addb8c_292.jpg Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Евросоюз объявил траур в связи с гибелью десятков людей в Греции во время лесных пожаров. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, перед резиденциями европейских институтов в Евроквартале приспущены флаги. Аналогичное решение принял Европарламент. Число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до 74 человек, еще 187 человек, в том числе 23 ребенка, пострадали.