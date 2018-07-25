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    ЕС объявил траур по жертвам лесных пожаров в Греции

    Число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до 74 человек, еще 187 человек, в том числе 23 ребенка, пострадали
    © AP Photo/Thanassis Stavrakis

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Евросоюз объявил траур в связи с гибелью десятков людей в Греции во время лесных пожаров.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, перед резиденциями европейских институтов в Евроквартале приспущены флаги.

    Аналогичное решение принял Европарламент.

    Число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до 74 человек, еще 187 человек, в том числе 23 ребенка, пострадали.

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