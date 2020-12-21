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ЕС не вводит запрет на въезд с территории Великобритании

ЕС не вводит запрет на въезд с территории Великобритании Власти Европейского союза не собираются запрещать въезд на территорию всех стран сообщества из Великобритании до 23 декабря, этот вопрос находится в компетенции национальных властей, а не Евросоюза.
Другие страны
21 декабря 2020 г. 23:56
ЕС не вводит запрет на въезд с территории Великобритании

Власти Европейского союза не собираются запрещать въезд на территорию всех стран сообщества из Великобритании до 23 декабря, этот вопрос находится в компетенции национальных властей, а не Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в Брюсселе сообщил в понедельник источник в Совете ЕС.

"Вопреки некоторым недавним сообщениям СМИ, нет никакого решения ЕС о введении запрета на поездки в Великобританию до полуночи завтрашнего дня. Ограничения на поездки являются национальной компетенцией, и ЕС работает над согласованным подходом Евросоюза в отношении мер, применяемых к сообщению с Великобританией", - сказал он.

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