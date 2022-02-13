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ЕС не стал закрывать свои диппредставительства в Украине

ЕС не стал закрывать свои диппредставительства в Украине Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выступил с деклараций от имени ЕС, в которой заявил, что дипломатические представительства Евросоюза продолжают работать в Киеве.
Другие страны
13 февраля 2022 г. 00:26
ЕС не стал закрывать свои диппредставительства в Украине

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выступил с деклараций от имени ЕС, в которой заявил, что дипломатические представительства Евросоюза продолжают работать в Киеве.

Как передает Report, текст декларации распространен в Брюсселе Внешней дипломатической службой.

"ЕС и его государства-члены координируют свои действия с учетом текущих угроз Украине. Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать для поддержки граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями", - заявил говорится в декларации.

Боррель отметил, что присутствие персонала и рекомендации по поездкам для граждан ЕС "корректируются по мере необходимости с учетом обстоятельств безопасности".

"Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и дипломатических усилий по деэскалации. Мы напоминаем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины повлечет огромные последствия и высокую цену", - добавил он.

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