ЕС не стал закрывать свои диппредставительства в Украине

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выступил с деклараций от имени ЕС, в которой заявил, что дипломатические представительства Евросоюза продолжают работать в Киеве.

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выступил с деклараций от имени ЕС, в которой заявил, что дипломатические представительства Евросоюза продолжают работать в Киеве.

Как передает Report, текст декларации распространен в Брюсселе Внешней дипломатической службой.

"ЕС и его государства-члены координируют свои действия с учетом текущих угроз Украине. Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать для поддержки граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями", - заявил говорится в декларации.

Боррель отметил, что присутствие персонала и рекомендации по поездкам для граждан ЕС "корректируются по мере необходимости с учетом обстоятельств безопасности".

"Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и дипломатических усилий по деэскалации. Мы напоминаем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины повлечет огромные последствия и высокую цену", - добавил он.