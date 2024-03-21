ЕС не собирается продлевать режим беспошлинной торговли с Украиной после 2025 года

Евросоюз может не продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины после июня 2025 года.

Евросоюз может не продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины после июня 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

По их сведениям, продление режима беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года, которое ЕС собирается принять в ближайшие месяцы, может стать последним.

Отмечается, что после волны фермерских протестов в Брюсселе появилось понимание, что предоставляемые Киеву льготные условия торговли означают "фактическое вступление Украины в ЕС в сфере сельского хозяйства" без выполнения ею норм сообщества.

Как утверждает источник, определенную роль в изменении позиции ЕС сыграл регулярно высказываемый Варшавой аргумент о том, что выгоду от беспошлинного товарообмена с сообществом получают украинские олигархи.