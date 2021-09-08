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ЕС не считает новое правительство Афганистана ни инклюзивным, ни репрезентативным

ЕС не считает новое правительство Афганистана ни инклюзивным, ни репрезентативным Евросоюз не считает новое правительство Афганистана ни инклюзивным, ни репрезентативным, ни с религиозной, ни с национальной точки зрения.
Другие страны
8 сентября 2021 г. 15:43
ЕС не считает новое правительство Афганистана ни инклюзивным, ни репрезентативным

Европейский союз не считает новое правительство Афганистана ни инклюзивным, ни репрезентативным, ни с религиозной, ни с национальной точки зрения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

"Анализ объявленных назначений показывает, что это не похоже на инклюзивную и репрезентативную структуру, отражающую все богатое этническое и религиозное разнообразие Афганистана, которую мы надеялись увидеть", - говорится в заявлении.

Ранее представитель "Талибана" заявил, что новое правительство в Афганистане станет инклюзивным и будет представлять все население страны.

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