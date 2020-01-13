Источник: ЕС не считает катастрофу Boeing поводом для санкций против Ирана

Евросоюз не намерен вводить односторонние ограничительные меры против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing, ответственность за которую ранее признал Тегеран.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

"ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing, необходимо сначала получить результаты расследования", - заявил он.

Последствия уничтожения украинского Boeing над Ираном и будущее СВПД будут рассмотрены 20 января на встрече глав МИД ЕС.