ЕС не рассматривает возможность отправки своих военных в Украину

Страны - члены Евросоюза никогда не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военных в Украину для участия в войне.

Страны - члены Евросоюза никогда не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военных в Украину для участия в войне.

Как передает Report , об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли направить Киеву самолеты, дипломат сказал: "Думаю, что нужно помогать Украине всеми возможными способами. Принимая во внимание обстоятельства статуса невоюющей стороны, в которых мы хотим продолжать оставаться", - отметил он, пояснив, что это означает "прямое неучастие" стран сообщества в конфликте.

"Мы были бы воюющей стороной, если бы мы направили войска - то, что, безусловно, не находится на повестке дня, никогда не было", - заверил Боррель.

Боррель не конкретизировал, когда в Украину будут доставлены обещанные западные танки.

"Для танков необходимо иметь обученные экипажи, - пояснил он. - Их подготовка уже началась, даже в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и других в Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения".