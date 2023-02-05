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ЕС не рассматривает возможность отправки своих военных в Украину

ЕС не рассматривает возможность отправки своих военных в Украину Страны - члены Евросоюза никогда не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военных в Украину для участия в войне.
Другие страны
5 февраля 2023 г. 13:14
ЕС не рассматривает возможность отправки своих военных в Украину

Страны - члены Евросоюза никогда не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военных в Украину для участия в войне.

Как передает Report, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли направить Киеву самолеты, дипломат сказал: "Думаю, что нужно помогать Украине всеми возможными способами. Принимая во внимание обстоятельства статуса невоюющей стороны, в которых мы хотим продолжать оставаться", - отметил он, пояснив, что это означает "прямое неучастие" стран сообщества в конфликте.

"Мы были бы воюющей стороной, если бы мы направили войска - то, что, безусловно, не находится на повестке дня, никогда не было", - заверил Боррель.

Боррель не конкретизировал, когда в Украину будут доставлены обещанные западные танки.

"Для танков необходимо иметь обученные экипажи, - пояснил он. - Их подготовка уже началась, даже в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и других в Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения".

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