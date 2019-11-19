ЕС не признает поселенческую деятельность Израиля

Евросоюз не признает поселенческую деятельность Израиля на палестинских землях.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Позиция Европейского союза в отношении израильской политики поселений на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся поселенческая деятельность является незаконной по международному праву, и она подрывает жизнеспособность решения о сосуществовании двух государств и перспективы прочного мира, как это было подтверждено резолюцией Совета Безопасности ООН 2334", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что ЕС призывает Израиль "прекратить всякую поселенческую деятельность в соответствии с его обязанностями в качестве оккупирующей державы".

Ф.Могерини заверила, что ЕС будет и впредь поддерживать возобновление процесса, направленного на достижение путем переговоров решения о сосуществовании двух государств, которое является "единственным реалистичным и жизнеспособным способом удовлетворить законные чаяния обеих сторон".

Напомним, что ранее глава госдепа Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отныне не будут считать, что строительство израильских поселений на палестинских территориях - это нарушение международного права.