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ЕС не ожидает проблем с поставками урана после переворота в Нигере

ЕС не ожидает проблем с поставками урана после переворота в Нигере ЕС не ожидает проблем с поставками урана после переворота в Нигере, поскольку имеет достаточные запасы и предложений на мировом рынке сейчас достаточно.
Другие страны
1 августа 2023 г. 17:05
ЕС не ожидает проблем с поставками урана после переворота в Нигере

ЕС не ожидает проблем с поставками урана после переворота в Нигере, поскольку имеет достаточные запасы и предложений на мировом рынке сейчас достаточно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.

"Стабильности поставок урана в Европу в краткосрочной и среднесрочной перспективе ничего не угрожает. У нас есть значительные запасы, и предложений на мировом рынке также достаточно", - сообщил он, отвечая на вопрос о рисках ухудшения снабжения Европы ураном после отказа Нигера поставлять его Франции.

"Нигер является важным поставщиком урана в различные страны ЕС. Он поставляет уран в своей натуральной форме, который затем должен быть переработан в различные химические соединения и обогащен для использования в качестве топлива", - сказал Янс.

Он подчеркнул, что обогащение урана из Нигера в ЕС осуществляется во Франции и Испании, а затем обогащенный уран "может использоваться в разных странах Евросоюза".

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