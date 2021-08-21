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ЕС не намерен признавать "Талибан"

ЕС не намерен признавать "Талибан" Евросоюз поддерживает технические контакты с движением "Талибан", но не ведет политических переговоров и не намерен его признавать.
Другие страны
21 августа 2021 г. 17:18
ЕС не намерен признавать Талибан

Евросоюз поддерживает технические контакты с движением "Талибан", но не ведет политических переговоров и не намерен его признавать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в субботу председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после посещения расположенного в Испании центра временного приема афганских беженцев.

"Евросоюз поддерживает оперативные контакты с "Талибаном", они необходимы для спасения жизней. Но речь не идет ни о каких политических переговорах или признании", - сказала она.

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