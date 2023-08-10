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ЕС не исключил введения санкций против Нигера во взаимодействии ECOWAS

ЕС не исключил введения санкций против Нигера во взаимодействии ECOWAS Евросоюз ждет решений саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по Нигеру, они определят дальнейшие действия ЕС в отношении этой страны, включая возможные санкции.
Другие страны
10 августа 2023 г. 15:32
ЕС не исключил введения санкций против Нигера во взаимодействии ECOWAS

Евросоюз ждет решений саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по Нигеру, они определят дальнейшие действия ЕС в отношении этой страны, включая возможные санкции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Внеочередной саммит ECOWAS стартовал в Нигерии некоторое время назад. Мы ждем решений этого саммита. Мы заявили с самого начала, что мы твердо поддерживаем решения и действия ECOWAS. Результаты этой встречи в каком-то смысле покажут Евросоюзу, в каком направлении двигаться дальше", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что ЕС также не исключает введения санкций против Нигера во взаимодействии ECOWAS, но отказался комментировать возможные санкции на этой стадии.

ECOWAS проводит в четверг в столице Нигерии - городе Абудже - чрезвычайный саммит, посвященный ситуации в Республике Нигер, где в конце июля в результате военного мятежа был отстранен от власти президент Мохамед Базум. Как ожидается, по его итогам будут приняты решения, касающиеся дальнейших шагов сообщества в связи с ситуацией в Нигере.

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Версия на английском языке EU may impose sanctions against Niger in co-op with ECOWAS

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