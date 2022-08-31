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ЕС приостановит упрощенную выдачу виз россиянам

ЕС приостановит упрощенную выдачу виз россиянам Европейский союз приостановит действие соглашения с Россией, которое облегчает выдачу шенгенских виз.
Другие страны
31 августа 2022 г. 16:33
ЕС приостановит упрощенную выдачу виз россиянам
Петер Сиярто

Европейский союз приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, такое решение озвучил глава МИД Венгрии Петер Сийарто.

"Европейский союз расторгнет договор с Россией об упрощенном визовом режиме, для этого набралось достаточное большинство стран-членов, из сегодняшних выступлений это стало ясно. Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет", — заявил Сийярто.

Отмена упрощенного режима будет означать изменение процедуры подачи документов на визы. Подающим заявления на визу стран-членов ЕС россиянам придется собирать больше документов. Кроме того, срок рассмотрения заявок будет увеличен, а стоимость подачи такого заявления вырастет с 35 до 80 евро.

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Версия на английском языке EU to suspend simplified issuance of visas to Russian citizens
Версия на азербайджанском языке Aİ rusiyalılara sadələşdirilmiş vizaların verilməsini dayandıracaq

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