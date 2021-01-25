ЕС не будет менять планы по вакцинации из-за проблем с поставками вакцин

В Еврокомиссии отметили, что важно проводить поставки вакцины в соответствии с установленным в контракте между компанией и Еврокомиссией графиком

Еврокомиссия запросила у AstraZeneca разъяснения после сообщения о сокращении поставок вакцины против COVID-19 в страны Евросоюза, отметив, что важно осуществлять поставки согласно оговорённому графику. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель пресс-службы ЕК на брифинге.

По его словам, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес написала письмо компании, прося "разъяснений".

Он также отметил, что в нынешней ситуации важно проводить поставки вакцины в соответствии с установленным в контракте между компанией и Еврокомиссией графиком.

Представитель пресс-службы ЕК заявил также, что ЕС не собирается менять планы по вакцинации из-за задержек в поставках вакцин в Евросоюз.

Фармацевтическая компания AstraZeneca задержит поставки вакцины от коронавируса в страны Евросоюза, сообщил ранее таблоид Bild со ссылкой на источники в компании. По словам источников, AstraZeneca проинформировала Еврокомиссию, что первое время после одобрения ее вакцины для использования европейским лекарственным регулятором компания сможет поставить меньшее количество доз вакцин, чем предполагалось ранее.