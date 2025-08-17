ЕС настаивает на прекращении огня в Украине до политического решения

ЕС продолжает настаивать на полном прекращении огня на Украине до политического решения конфликта.

Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экстренной совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать отказ США требовать от России "немедленного перемирия" до достижения политического урегулирования конфликта.

"Не так важен термин, то, как вы это называете - прекращение огня или урегулирование, важно, чтобы бои прекратились, и у этого должны быть жесткие временные сроки", сказала фон дер Ляйен.

Напомним, что Трамп встретился 15 августа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Путин выдвинул требование о передачи Киевом контроля на Донбассом Москве и заключении мирного соглашения без предварительного прекращения огня. Зеленский отказался обсуждать вопрос передачи какой-либо части территорий Украины.