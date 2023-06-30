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ЕС намерен зарабатывать по €3 млрд в год на замороженных активах РФ

ЕС намерен зарабатывать по €3 млрд в год на замороженных активах РФ Евросоюз рассчитывает зарабатывать по €3 млрд в год на замороженных активах России для Украины.
Другие страны
30 июня 2023 г. 08:18
ЕС намерен зарабатывать по €3 млрд в год на замороженных активах РФ

Евросоюз рассчитывает зарабатывать по €3 млрд в год на замороженных активах России для Украины.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Бельгия очень вовлечена в этот вопрос, так как 90% активов заморожены здесь. Мы сконцентрированы на сверхприбыли. Мы говорим о сумме в размере €3 млрд в год, которая могла бы быть получена", - сказал он, подчеркнув, что "метод получения этих денег должен быть юридически стабильным".

Лидеры стран ЕС на каждом саммите обсуждают возможность использования замороженных активов РФ для восстановления Украины после конфликта, однако не могут найти правовую базу для этого, а также расходятся во мнениях о том, как действовать.

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