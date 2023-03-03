ЕС намерен за несколько недель поставить Украине боеприпасы для артиллерии

Евросоюз планирует "в течение недель" поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму 1 млрд евро, выделенную из Европейского фонда мира.

Евросоюз планирует "в течение недель" поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму 1 млрд евро, выделенную из Европейского фонда мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу газета The Financial Times.

"Думаю, что все пройдет быстро. Речь идет не о месяцах, а, скорее, о днях и неделях", - сказал источник.

По его словам, к инициативе по совместной закупке и возмещению запасов присоединились все страны Евросоюза, кроме Дании. Отмечается, что в ЕС есть 12 компаний, которые производят снаряды калибра 155 мм, их также изготавливает Норвегия. Министры обороны стран объединения планируют обсудить данный план на следующей неделе.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны сообщества в марте выделить 1 млрд евро на поставку оружия, запрошенного ВС Украины. Он призвал выделить средства из Европейского фонда мира на закупки для Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм.