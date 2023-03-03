О нас

ЕС намерен за несколько недель поставить Украине боеприпасы для артиллерии

ЕС намерен за несколько недель поставить Украине боеприпасы для артиллерии Евросоюз планирует "в течение недель" поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму 1 млрд евро, выделенную из Европейского фонда мира.
Другие страны
3 марта 2023 г. 10:06
ЕС намерен за несколько недель поставить Украине боеприпасы для артиллерии

Евросоюз планирует "в течение недель" поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму 1 млрд евро, выделенную из Европейского фонда мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу газета The Financial Times.

"Думаю, что все пройдет быстро. Речь идет не о месяцах, а, скорее, о днях и неделях", - сказал источник.

По его словам, к инициативе по совместной закупке и возмещению запасов присоединились все страны Евросоюза, кроме Дании. Отмечается, что в ЕС есть 12 компаний, которые производят снаряды калибра 155 мм, их также изготавливает Норвегия. Министры обороны стран объединения планируют обсудить данный план на следующей неделе.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны сообщества в марте выделить 1 млрд евро на поставку оружия, запрошенного ВС Украины. Он призвал выделить средства из Европейского фонда мира на закупки для Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU plans to deliver jointly funded ammunition to Ukraine within weeks

Самое важное

Борцы за свободу Новой Каледонии обратились к миру из Баку: Признайте нашу независимость
Борцы за свободу Новой Каледонии обратились к миру из Баку: Признайте нашу независимость
2 марта 2023 г. 19:57
Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона
Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона
2 марта 2023 г. 18:23
Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции
Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции
2 марта 2023 г. 16:31
Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
2 марта 2023 г. 10:09
Президент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов
1 марта 2023 г. 23:03
Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану
Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану
1 марта 2023 г. 22:32
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений
1 марта 2023 г. 22:23
Президент Азербайджана поблагодарил Шавката Мирзиёева за участие Узбекистана в восстановлении Карабаха
Президент Азербайджана поблагодарил Шавката Мирзиёева за участие Узбекистана в восстановлении Карабаха
1 марта 2023 г. 22:20
Ильхам Алиев: В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения
Ильхам Алиев: В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения
1 марта 2023 г. 22:13
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами
1 марта 2023 г. 22:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi