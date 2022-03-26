ЕС намерен выделить €17 млрд странам сообщества для беженцев с Украины

Евросоюз намерен выделить 17 млрд евро странам сообщества на поддержку беженцев с Украины, 3,4 млрд евро из них будут выделены в ускоренном порядке.

Евросоюз намерен выделить 17 млрд евро странам сообщества на поддержку беженцев с Украины, 3,4 млрд евро из них будут выделены в ускоренном порядке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Прямо сейчас около 10 млн украинцев - либо внутренне перемещенные лица, либо покинули страну. Им нужна срочно наша помощь. Чтобы поддержать принимающие беженцев страны-члены, мы сделали доступной сумму в €17 млрд евро, €3,5 млрд из которых немедленно будут выделены", - сказала она, поблагодарив пограничные с Украиной страны, которые принимают огромное число беженцев "с распростертыми объятиями".

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что ЕС продолжает предоставлять гуманитарную помощь Украине.