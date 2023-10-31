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ЕС намерен ввести торговые ограничения в отношении РФ еще на 5,3 млрд долларов

ЕС намерен ввести торговые ограничения в отношении РФ еще на 5,3 млрд долларов Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций в отношении России планирует ввести торговые ограничения, суммарный объем которых оценивается в 5,3 млрд долларов.
Другие страны
31 октября 2023 г. 21:00
ЕС намерен ввести торговые ограничения в отношении РФ еще на 5,3 млрд долларов

Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций в отношении России планирует ввести торговые ограничения, суммарный объем которых оценивается в 5,3 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Новые предложенные рестрикции затронут экспорт сварочного оборудования, химическую продукцию и другие технологии, которые могут быть использованы в военных целях. В сообществе также рассматривают возможность запретить выдачу лицензий на программное обеспечение и импорт некоторых обработанных металлов, алюминиевой и строительной продукции, товаров транспортного назначения и алмазов.

Как ожидается, в новый санкционный список ЕС также внесут более 100 физических и 40 юридических лиц.

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