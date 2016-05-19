ЕС намерен ввести санкции против оффшорных зон

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Министры финансов стран Евросоюза встретятся на следующей неделе с целью составить общий список оффшорных зон и возможных санкций против них, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Решение ЕС согласовать единые списки оффшорных зон последовало после опубликованного 3 апреля расследования о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к оффшорным сделкам и серии последующих за ним скандалов.

Ожидается, что на встрече, которая состоится 25 мая, министры обсудят начало работы по созданию черного списка оффшорных зон, которая начнется не позднее сентября текущего года.

Документ уже согласован представителями государств-членов ЕС в Брюсселе, но ждет официального утверждения министрами.