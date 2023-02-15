ЕС намерен ввести санкции против Ирана

Евросоюз (ЕС) намерен ввести санкции против Ирана, которого обвиняет в поддержке действий России в Украине.

Евросоюз (ЕС) намерен ввести санкции против Ирана, которого обвиняет в поддержке действий России в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Но есть и сотни беспилотников иранского производства, которые Россия использует на полях сражений в Украине. <...> Так что впервые мы также предлагаем ввести санкции против иранских организаций, в том числе связанных с Корпусом стражей исламской революции", - сказала она.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их использования в Украине. В начале ноября 2022 года глава МИД Ирана заявил, что исламская республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала военной операции на Украине.