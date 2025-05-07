ЕС намерен ввести пошлины на самолеты Boeing в ответ на тарифы США

ЕС намерен ввести пошлины на самолеты Boeing в ответ на тарифы США

Еврокомиссия рассматривает возможность введения торговых пошлин на самолеты американской аэрокосмической корпорации Boeing в рамках плана ответных мер на наложенные США тарифы.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их словам, Брюссель планирует предпринять этот шаг в том случае, если торговые переговоры с Вашингтоном провалятся и ему не удастся добиться снижения пошлин на европейские товары.

Как пишет газета, Еврокомиссия может включить гражданские самолеты в список контрмер, которые будут приняты в отношении американских товаров на сумму почти €100 млрд. Решение вступит в силу только в случае одобрения большинством стран - членов сообщества.

Пошлины ЕС, которые будут наложены на самолеты и, возможно, продукцию химической промышленности, начнут действовать с 14 апреля, сообщили источники.

Еврокомиссия и компания Boeing отказались предоставить комментарии, пишет FT.