О нас

ЕС намерен ввести пошлины на самолеты Boeing в ответ на тарифы США

ЕС намерен ввести пошлины на самолеты Boeing в ответ на тарифы США ЕС намерен ввести пошлины на самолеты Boeing в ответ на тарифы США
Другие страны
7 мая 2025 г. 15:03
ЕС намерен ввести пошлины на самолеты Boeing в ответ на тарифы США

Еврокомиссия рассматривает возможность введения торговых пошлин на самолеты американской аэрокосмической корпорации Boeing в рамках плана ответных мер на наложенные США тарифы.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их словам, Брюссель планирует предпринять этот шаг в том случае, если торговые переговоры с Вашингтоном провалятся и ему не удастся добиться снижения пошлин на европейские товары.

Как пишет газета, Еврокомиссия может включить гражданские самолеты в список контрмер, которые будут приняты в отношении американских товаров на сумму почти €100 млрд. Решение вступит в силу только в случае одобрения большинством стран - членов сообщества.

Пошлины ЕС, которые будут наложены на самолеты и, возможно, продукцию химической промышленности, начнут действовать с 14 апреля, сообщили источники.

Еврокомиссия и компания Boeing отказались предоставить комментарии, пишет FT.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ОАЭ выступают посредником в секретных переговорах между Израилем и Сирией
ОАЭ выступают посредником в секретных переговорах между Израилем и Сирией
7 мая 2025 г. 16:11
В Австралии женщина попала в больницу из-за напавшего на нее ската
В Австралии женщина попала в больницу из-за напавшего на нее ската
7 мая 2025 г. 15:56
В токийском метро мужчина совершил нападение с ножом, пострадала женщина
В токийском метро мужчина совершил нападение с ножом, пострадала женщина
7 мая 2025 г. 15:41
Франция и Германия создают совместный Совет обороны и безопасности
Франция и Германия создают совместный Совет обороны и безопасности
7 мая 2025 г. 15:36
Лукашенко подписал закон об амнистии который затронет 8 тыс. человек
Лукашенко подписал закон об амнистии который затронет 8 тыс. человек
7 мая 2025 г. 15:18
МО Пакистана: Исламабад готов снять напряженность с Нью-Дели, если он отступит
МО Пакистана: Исламабад готов снять напряженность с Нью-Дели, если он отступит
7 мая 2025 г. 14:53
СМИ: Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву
СМИ: Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву
7 мая 2025 г. 14:51
Новый канцлер Германии намерен провести телефонный разговор с президентом США
Новый канцлер Германии намерен провести телефонный разговор с президентом США
7 мая 2025 г. 14:22
Вучич отправился в Россию с визитом
Вучич отправился в Россию с визитом
7 мая 2025 г. 13:45
Совбез: ВС Пакистана уполномочены ответить на агрессию Индии
Совбез: ВС Пакистана уполномочены ответить на агрессию Индии
7 мая 2025 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi