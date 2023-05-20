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ЕС намерен включить в 11-й пакет санкций более 90 компаний мира за обход санкций в отношении РФ

ЕС намерен включить в 11-й пакет санкций более 90 компаний мира за обход санкций в отношении РФ ЕС включит в 11-й пакет санкций более 90 компаний по всему миру, в отношении которых есть доказательства обхода санкций против РФ.
Другие страны
20 мая 2023 г. 17:46
ЕС намерен включить в 11-й пакет санкций более 90 компаний мира за обход санкций в отношении РФ

Европейский союз включит в 11-й пакет санкций более 90 компаний по всему миру, в отношении которых есть доказательства обхода санкций в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы серьезно настроены прекратить обход санкций", - сказала фон дер Ляйен cегодня в интервью телеканалу ZDF. "И поэтому в 11-м пакете у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас имеются четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть доставляют санкционные товары в Россию напрямую из Европейского союза через третьи страны", - отметила глава ЕК. Среди этих более чем 90 компаний, как уточнила фон дер Ляйен, около восьми зарегистрированы в Китае. "Это не значит, что это должна быть китайская компания", - подчеркнула она.

Это компании, как пояснила председатель Еврокомиссии, которые существуют частично на бумаге и имеют владельцев разных национальностей. "Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем ясны. Кстати, то же самое относится и ко всем другим компаниям из более чем 90, против которых мы вводим санкции, заявив, что мы этого не потерпим, и поэтому к этим компаниям будут применены санкции", - резюмировала она.

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