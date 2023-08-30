ЕС намерен создать фонд военного содействия Киеву

Евросоюз намерен создать фонд военного содействия Украине на 2024-2027 годы объемом в €5 млрд в год.

Евросоюз намерен создать фонд военного содействия Украине на 2024-2027 годы объемом в €5 млрд в год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального заседания министров обороны стран сообщества в испанском Толедо.

"Я предложил создать с 2024 по 2027 годы фонд, который будет работать в рамках Европейского фонда мира. Это должен быть ключевой элемент нашей поддержки Украины. В рамках фонда мы будем предоставлять €5 млрд каждый год", - сказал он.

По словам Борреля, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза также обсудят вопрос создания фонда для Украины на заседании в четверг. "Я надеюсь, что соглашение будет достигнуто как можно скорее, надеюсь, что до конца года", - добавил он.

Боррель под фондом помощи Украины подразумевает план военной поддержки Киева, который ЕС готовит последние месяцы. Предполагается, что он включит поставки оружия и подготовку военных на сумму в 20 млрд евро на следующие 4 года. Этот план будет осуществляться через Европейский фонд мира. Средства из этого фонда будут использоваться на частичное покрытие расходов стран ЕС на закупки оружия, боеприпасов и запчастей для военной техники для Киева, а также на подготовку кадров для ВСУ.