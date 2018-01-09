ЕС намерен сэкономить до 100 млрд с помощью оптимизации военных расходов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Евросоюз намерен сэкономить от €25 млрд до €100 млрд, оптимизировав свои военные расходы.

Как передает Report, об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Мы рассчитываем, что, обеспечив эффективное объединение возможностей (военной. — RT) промышленности, систем закупок и разработок, мы сможем сэкономить от €25 до €100 млрд ежегодно», — цитирует ТАСС Юнкера.

По его словам, в настоящее время в Европейском союзе «неэффективность расходования средств в сфере обороны колоссальна».