ЕС намерен реформировать правила для противодействия экономическому влиянию Китая

Иностранные компании, преимущественно китайские, получают настолько значительную государственную поддержку, что европейские конкуренты не могут с ними соперничать.
Другие страны
12 августа 2025 г. 17:24
ЕС намерен реформировать правила для противодействия экономическому влиянию Китая

Европейская комиссия начала сбор данных для пересмотра правил о зарубежных субсидиях, чтобы ограничить участие получающих их компаний в тендерах ЕС на льготных условиях.

Как сообщает европейское бюро Report, это связано с тем, что иностранные компании, преимущественно китайские, получают значительную государственную поддержку, что европейские конкуренты не могут с ними соперничать.

Еще два года назад было проведено несколько расследований в отношении китайских компаний, претендующих на государственные контракты в ЕС, в том числе на поставки медицинского оборудования, солнечных панелей, ветровых турбин, железнодорожных составов и пр.

"Государственные закупки составляют примерно 15% валового национального продукта ЕС", – заявил во вторник комиссар по единому рынку Стефан Сежурне.

В Брюсселе отметили, что в 2026 году будет проведена оценка объема иностранных государственных субсидий, влияющих на европейский рынок. До ноября все заинтересованные стороны могут обратиться с доказательствами фактов искажений, влияющих на конкурентоспособность при проведении тендеров на рынке ЕС.

Ожидается, что это вызовет негативную реакцию Китая, торговые отношения которого с ЕС уже сталкиваются с серьезными трудностями..

