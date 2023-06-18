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ЕС намерен предоставить Египту €20 млн для решения проблемы беженцев из Судана

ЕС намерен предоставить Египту €20 млн для решения проблемы беженцев из Судана Европейский союз готов выделить Египту €20 млн для решения проблемы беженцев из соседнего Судана, где с середины апреля не прекращаются вооруженные столкновения.
Другие страны
18 июня 2023 г. 23:56
ЕС намерен предоставить Египту €20 млн для решения проблемы беженцев из Судана

Европейский союз готов выделить Египту €20 млн для решения проблемы беженцев из соседнего Судана, где с середины апреля не прекращаются вооруженные столкновения.

Как передает Report, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который находится с визитом в Каире.

Мы [ЕС] предоставим немедленную помощь в размере €20 млн, чтобы поддержать Египет в решении проблемы суданских беженцев", - сказал Боррель в ходе совместной пресс-конференции с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри, которую транслировало местное телевидение. Глава дипломатии Евросоюза добавил, что необходимо "удвоить усилия, чтобы найти решение кризиса беженцев и принять меры против лиц, которые занимаются нелегальной транспортировкой людей через границы".

В этом контексте он указал на "фундаментальную роль" Египта в решении конфликтов на африканском континенте и возможности Каира по прекращению потоков незаконной миграции в Европу. Боррель также сообщил, что в ходе переговоров с Шукри были обсуждены ситуация в Палестине и Ливии, а также украинский кризис. По убеждению главы европейской дипломатии, и в этом вопросе Египет "имеет серьезное влияние".

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