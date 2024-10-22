ЕС намерен предоставить €18 млрд на кредит Украине

Евросоюз планирует предоставить около 18 млрд евро на международный кредит для Киева за счет доходов от замороженных российских активов.
Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом в ходе визита в Нью-Йорк заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
"На этой неделе мы находимся на пороге прорыва в поддержке Украины" - сказал политик.
При этом он высоко оценил заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что американская часть кредита для Украины за счет доходов от замороженных российских активов составит 20 млрд долларов.
"Это также открывает путь для поддержки со стороны Европейского союза в размере 18 млрд евро", - подчеркнул Линднер.
22 октября Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил предложенный Еврокомиссией механизм выделения Киеву кредита в 35 млрд евро с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Этот заем со стороны ЕС призван стать частью кредитной линии Группы семи, которая должна составить в общей сложности 50 млрд долларов, или 45 млрд евро.