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ЕС намерен покрыть дефицит бюджета Украины в размере $19 млрд в 2026 году

ЕС намерен покрыть дефицит бюджета Украины в размере $19 млрд в 2026 году Евросоюз изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины в размере $19 млрд в 2026 году, включая авансовые займы от Группы семи (G7).
Другие страны
8 июля 2025 г. 10:26
ЕС намерен покрыть дефицит бюджета Украины в размере $19 млрд в 2026 году

Евросоюз изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины в размере $19 млрд в 2026 году, включая авансовые займы от Группы семи (G7).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет британское издание The Financial Times (FT).

"Растет беспокойство по поводу следующего года, и многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в этом году [для облегчения финансового положения Украины], вынуждены пересчитать свои расходы и осознать, что существует финансовая дыра, как бы они ни пытались ее закрыть", - заявил неназванный европейский чиновник.

Отмечается, что Еврокомиссия в 2025 году уже скорректировала финансовые потоки, связанные с Украиной на фоне продолжающегося конфликта. В первую очередь рассматривается вариант выделения на военные нужды Киева двусторонних грантов, которые будут учитываться отдельно как "внебюджетные внешние транши" и в то же время будут засчитываться в целевые показатели расходов на национальную оборону.

Другим вариантом помощи Украине может стать предоставление кредита на $50 млрд из замороженных российских активов или реинвестирование этих денег в более рисковые классы активов.

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