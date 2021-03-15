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ЕС намерен начать переговоры о закупках "Спутника V"

ЕС намерен начать переговоры о закупках "Спутника V" Для начала переговоров необходимо получение запросов от четырех стран
Другие страны
15 марта 2021 г. 12:04
ЕС намерен начать переговоры о закупках Спутника V
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Европейский союз намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V", чтобы реализовать программу вакцинации населения европейских стран от коронавирусной инфекции, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

По его данным, чиновник ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени сообщества, сообщил, что правительства стран Евросоюза рассматривают возможность запуска переговоров с разработчиками вакцины "Спутник V".

Для начала переговоров, по его словам, необходимо получение запросов от четырех стран.

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Версия на английском языке EU may launch talks on Sputnik V vaccine supplies

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