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ЕС намерен контролировать утечку произведенных в сообществе вакцин за рубеж

ЕС намерен контролировать утечку произведенных в сообществе вакцин за рубеж Евросоюз намерен взять под контроль продажу за рубеж производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса, пока их компании-производители не обеспечат выполнение своих контрактных обязательств по поставкам в страны Евросоюза.
Другие страны
25 января 2021 г. 19:35
ЕС намерен контролировать утечку произведенных в сообществе вакцин за рубеж

Евросоюз намерен взять под контроль продажу за рубеж производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса, пока их компании-производители не обеспечат выполнение своих контрактных обязательств по поставкам в страны Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил агентству Reuters источник в институтах ЕС.

"Еврокомиссия намерена создать реестр поставок произведенной на территории ЕС вакцины в страны за пределами блока, новое правило вступит в силу в ближайшие дни, будет действовать как минимум до конца квартала", - пишет агентство. Оно отмечает, что на гуманитарные поставки вакцины лицензии все же планируется выдавать на регулярной основе.

На этот шаг Еврокомиссия пошла после того, как два ключевых поставщика вакцины - сначала Pfizer, препарат которой уже лицензирован в ЕС, а затем и AstraZeneca, которая ожидает сертификации в ближайшие дни, - объявили о значительном сокращении поставок в страны ЕС в первом квартале 2021 года по сравнению с закантрактованными по уже предоплаченным предзаказам ЕС объемам. Срыв поставок оказался настолько значительным, что ряд стран ЕС, в частности Бельгия, были вынуждены замедлить процесс вакцинации, а Италия уже предупредила о намерении подать на Pfizer в суд.

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