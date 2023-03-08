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ЕС намерен до 2025 года выделить €500 млн на прием 50 тыс. беженцев

ЕС намерен до 2025 года выделить €500 млн на прием 50 тыс. беженцев Евросоюз работает над планом по укреплению миграционной политики и намерен выделить €500 млн на организацию гуманитарных коридоров для приема беженцев.
Другие страны
8 марта 2023 г. 16:50
ЕС намерен до 2025 года выделить €500 млн на прием 50 тыс. беженцев

Евросоюз работает над планом по укреплению миграционной политики и намерен выделить €500 млн на организацию гуманитарных коридоров для приема беженцев.

Как сообщает Report, бб этом написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме итальянскому премьер-министру Джордже Мелони, которое опубликовано в среду в газете La Stampa.

"До 2025 года выделим финансирование размером не менее €500 млн на организацию гуманитарных коридоров, оказывая помощь в размещении около 50 тыс. человек", - написала фон дер Ляйен.

Она анонсировала, что вопросы миграционной политики будут обсуждаться на ближайшем саммите ЕС в конце марта. Глава ЕК отметила, что "миграционная проблема крайне сложная" и признала, что непросто найти "радикальные и всеобъемлющие решения". Фон дер Ляйен указала на необходимость работы по трем направлениям: укрепление взаимодействия со странами-партнерами, не допуская неконтролируемые и незаконные отплытия и оказывая помощь в море; оказание помощи тем, кто реально нуждается и имеет право на международную защиту, избавляя их от обращения к преступным группировкам; налаживание большей координации по оказанию помощи в Средиземноморье.

Данное послание поступило в ответ на направленное ранее в ЕК письмо Мелони, в котором итальянский премьер предупреждала о риске беспрецедентного миграционного давления и указывала на необходимость общеевропейского подхода в решении проблемы.

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