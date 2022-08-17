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ЕС надеется на заключение сделки по ядерной программе Ирана на этой неделе

ЕС надеется на заключение сделки по ядерной программе Ирана на этой неделе Евросоюз рассчитывает, что решение о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана может быть принято уже на этой неделе.
Другие страны
17 августа 2022 г. 11:30
ЕС надеется на заключение сделки по ядерной программе Ирана на этой неделе

Евросоюз рассчитывает, что решение о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана может быть принято уже на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее мнение выразила в среду испанская газета El País.

По ее информации, как считают европейские источники, реакция Тегерана на последнее предложение Брюсселя является разумной. Все еще необходимо дождаться позиций США и Великобритании. В ЕС также с оптимизмом рассуждают по вопросу сроков: сделка может быть достигнута в пятницу, пишет издание. По ее мнению, время играет на руку для заключения соглашения, учитывая предстоящие выборы осенью в США.

Как сообщило ранее Agence France-Presse, Евросоюз проводит консультации с партнерами по поводу ответа Тегерана на предложения Брюсселя о восстановлении СВПД. В понедельник Иран направил ответ на предложения ЕС по поводу восстановления СВПД. Как проинформировала во вторник газета Politico со ссылкой на западного чиновника, послание Тегерана сосредоточено на вопросе санкций и экономических гарантиях.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году занимавший на тот момент пост президента США республиканец Дональд Трамп принял решение о выходе из этой договоренности.

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Версия на английском языке EU hopes for deal on Iran's nuclear program this week

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