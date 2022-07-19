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ЕС начнет переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией

ЕС начнет переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией Совет Европейского союза в понедельник согласовал решение о старте переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.
Другие страны
19 июля 2022 г. 05:07
ЕС начнет переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией

Совет Европейского союза в понедельник согласовал решение о старте переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Twitter премьер-министра Чехии Петра Фиалы.

Его страна сейчас председательствует в Совете ЕС.

"Совет ЕС во главе с Чехией только что согласился начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией! Мы сделали еще один важный шаг к приближению Западных Балкан к ЕС. Это большой успех нашего председательства", - говорится в сообщении.

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