Евросоюз начинает испытания системы сертификатов вакцинации от COVID-19

Они получат название "зеленого цифрового пропуска"

Европейский союз (ЕС) начнет 10 мая ранние испытания системы сертификатов вакцинации от коронавируса, которые получат название "зеленого цифрового пропуска". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам источник в Еврокомиссии.

"Первая фаза ранних испытаний системы зеленых цифровых пропусков начнется в ЕС 10 мая, в ней примут участие 19 государств Евросоюза [из 27]", - отметил источник.

"Мы ожидаем, что утверждение не займет значительного времени, а применение этого документа на практике начнется в ЕС в июне, как предполагалось", - добавил он.

"Зеленый цифровой пропуск" будет включать три блока информации: о вакцинации сертифицированными в ЕС вакцинами, о последних ПЦР-тестах и о случаях COVID-19. Сфера применения документа до сих пор полностью не определена, ожидается, что он должен упростить санитарные правила трансграничных путешествий для лиц, имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции.