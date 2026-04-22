ЕС начинает подготовку договора о вступлении Черногории в союз

Европейский союз приступает к подготовке договора о присоединении Черногории, что стало важным шагом на пути страны к членству в блоке.

Как передает Report, об этом заявили глава Европейского совета Антониу Кошта и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в соцсети Х.

"Поздравляю Черногорию - сегодня мы сделали большой шаг на пути к вашему вступлению в Европейский союз. Решение о создании рабочей группы для подготовки нового договора о присоединении является важной вехой. Впервые с 2014 года ЕС делает шаг к расширению", - написал Кошта.

В свою очередь Кос отметила, что этот шаг отражает признание прогресса Черногории и служит стимулом для ускорения реформ в стране.

Она также подчеркнула, что процесс позволит учесть опыт предыдущих расширений и предусмотреть более эффективные механизмы защиты принципов верховенства права и фундаментальных ценностей ЕС.