    ЕС начинает подготовку договора о вступлении Черногории в союз

    22 апреля, 2026
    • 20:32
    ЕС начинает подготовку договора о вступлении Черногории в союз

    Европейский союз приступает к подготовке договора о присоединении Черногории, что стало важным шагом на пути страны к членству в блоке.

    Как передает Report, об этом заявили глава Европейского совета Антониу Кошта и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в соцсети Х.

    "Поздравляю Черногорию - сегодня мы сделали большой шаг на пути к вашему вступлению в Европейский союз. Решение о создании рабочей группы для подготовки нового договора о присоединении является важной вехой. Впервые с 2014 года ЕС делает шаг к расширению", - написал Кошта.

    В свою очередь Кос отметила, что этот шаг отражает признание прогресса Черногории и служит стимулом для ускорения реформ в стране.

    Она также подчеркнула, что процесс позволит учесть опыт предыдущих расширений и предусмотреть более эффективные механизмы защиты принципов верховенства права и фундаментальных ценностей ЕС.

