ЕС начинает подготовку договора о вступлении Черногории в союз
- 22 апреля, 2026
- 20:32
Европейский союз приступает к подготовке договора о присоединении Черногории, что стало важным шагом на пути страны к членству в блоке.
Как передает Report, об этом заявили глава Европейского совета Антониу Кошта и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в соцсети Х.
"Поздравляю Черногорию - сегодня мы сделали большой шаг на пути к вашему вступлению в Европейский союз. Решение о создании рабочей группы для подготовки нового договора о присоединении является важной вехой. Впервые с 2014 года ЕС делает шаг к расширению", - написал Кошта.
В свою очередь Кос отметила, что этот шаг отражает признание прогресса Черногории и служит стимулом для ускорения реформ в стране.
Она также подчеркнула, что процесс позволит учесть опыт предыдущих расширений и предусмотреть более эффективные механизмы защиты принципов верховенства права и фундаментальных ценностей ЕС.