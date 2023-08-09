ЕС начал подготовку для введения санкций против мятежников Нигера

Евросоюз (ЕС) начал закладывать основу для введения первых санкций в отношении военных, осуществивших государственный переворот в Нигере.

Евросоюз (ЕС) начал закладывать основу для введения первых санкций в отношении военных, осуществивших государственный переворот в Нигере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По сведениям неназванных европейских чиновников, в сообществе уже начали обсуждение критериев для введения карательных мер. Перечень, в частности, будет включать пункт о "подрыве демократии".

Дипломат ЕС отметил, что "следующим шагом будут санкции против отдельных членов хунты", которые считаются ответственными за свержение конституционной власти страны.