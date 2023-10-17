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ЕС начал первые в своей истории полевые учения с участием 2,8 тыс. военных

ЕС начал первые в своей истории полевые учения с участием 2,8 тыс. военных Евросоюз начал первые в своей истории совместные полевые учения MILEX 23, которые, в частности, будут включать отработку высадки десанта на морское побережье, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции на военно-морской
Другие страны
17 октября 2023 г. 20:47
ЕС начал первые в своей истории полевые учения с участием 2,8 тыс. военных

Евросоюз начал первые в своей истории совместные полевые учения MILEX 23, которые, в частности, будут включать отработку высадки десанта на морское побережье, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции на военно-морской базе Рота в Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, пресс-конференцию транслировала в режиме онлайн пресс-служба Еврокомиссии.

"Впервые в истории Евросоюза мы начинаем совместные полевые учения. Это шаг к тому, чтобы сделать ЕС способным противостоять современным кризисам и угрозам безопасности будущего, - заявил он. - В том числе будет отрабатываться высадка десанта на неподготовленное побережье".

"Опыт этих учений может использоваться в ходе гуманитарных миссий, включая эвакуации, он может быть использован и для реагирования на нынешний конфликт в Израиле", - продолжил Боррель.

Маневры в Испании будут продолжаться неделю с участием 2,8 тыс. военных сил быстрого реагирования ЕС из 16 государств Евросоюза.

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