​ЕС начал антимонопольную проверку шести голливудских студий

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Антимонопольный регулирующий орган Европейского союза в четверг обвинил шесть главных голливудских студий и британский платный телеканал Sky TV в использовании лицензий на кинофильмы, которые блокируют доступ к их контенту в других странах ЕС, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Помимо телеканала Sky TV, проверка затрагивает следующие студии Голливуда: Disney, NBC Universal, Paramount Pictures, Sony, Twentieth Century Fox и Warner Bros.

"Европейские потребители хотели бы смотреть платные телеканалы по собственному выбору и независимо от того, где они живут или путешествуют в ЕС. Антимонопольное расследование ЕС, проведенное в интернете, показывает, что они не могут делать этого сегодня", - говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

По ее словам, подобные действия голливудских студий и британского телеканала нарушают европейские правила конкуренции.

Цифровые медиа в ЕС разделены по национальным линиям, и главной задачей Еврокомиссии стало разрушение этих барьеров.