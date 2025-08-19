ЕС: На встрече в Вашингтоне не обсуждалось финансирование оружейной сделки для Украины

На многосторонней встрече в понедельник между европейскими, американским и украинским лидерами вопрос о финансировании оружейной сделки для поставок Украине не обсуждался.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила официальный представитель ЕС Арианна Подеста на брифинге в Брюсселе.

Она отметила, что по этой причине не может комментировать данный вопрос.

"В целом, вы знаете о наших усилиях по поддержке Украины, в том числе военной", - отметила она.

"У ЕС также есть программа безопасности, которая в том числе ведется в направлении интеграции европейских отраслей и продвижении оборонных расходов и инноваций совместно с Украиной" - сказала Подеста.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представил президенту США Дональду Трампу пакет предложений о покупке американского оружия на сумму 90 млрд долларов.