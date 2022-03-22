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ЕС: На текущей неделе не ожидается новых санкций против России

ЕС: На текущей неделе не ожидается новых санкций против России На текущей неделе не ожидается введение Евросоюзом новых ограничительных мер в отношении России.
Другие страны
22 марта 2022 г. 01:12
ЕС: На текущей неделе не ожидается новых санкций против России

На текущей неделе не ожидается введение Евросоюзом новых ограничительных мер в отношении России.

Как передает Report, об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции.

Он отметил, что формальное принятие санкций требует определенной процедуры.

"Но Европейский совет, лидеры, когда будут обсуждать ситуацию на Украине, я уверен, вновь подумают о том, что еще может быть сделано в сфере санкций. В любом случае, Европейский совет дает политическое руководство. И это политическое руководство затем превращается техническими структурами в практическое и конкретное решение, юридически обязательное. Я не думаю, что будут формальные решения о новых пакетах санкций, но Европейский совет предоставит руководство о том, как развивать будущее", - сказал он.

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