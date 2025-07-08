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ЕС на следующей неделе обсудит меры против Израиля из-за действий в Газе

ЕС на следующей неделе обсудит меры против Израиля из-за действий в Газе Европейский союз на следующей неделе представит перечень из пяти возможных мер в отношении Израиля в ответ на его действия в секторе Газа.
Другие страны
8 июля 2025 г. 17:23
ЕС на следующей неделе обсудит меры против Израиля из-за действий в Газе

Европейский союз на следующей неделе представит перечень из пяти возможных мер в отношении Израиля в ответ на его действия в секторе Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Euractiv, существует высокая вероятность того, что лишь часть из предложенных мер будет одобрена - если вообще какая-либо из них получит поддержку.

По данным Euractiv, в документе, который будет представлен, рассматриваются следующие варианты: полная или частичная приостановка действия Соглашения об ассоциации; введение санкций против отдельных лиц - включая членов израильского правительства военнослужащих и радикально настроенных поселенцев; торговые ограничения; эмбарго на поставки оружия, а также приостановка научного сотрудничества между ЕС и Израилем.

"Хотя большинство из этих мер уже обсуждались ранее, сейчас они впервые будут официально оформлены в виде письменного документа", - отмечает издание

Обсуждение предложений запланировано на встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоится 15 июля в Брюсселе.

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