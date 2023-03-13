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ЕС на полгода продлил санкции в отношении физических и юридических лиц РФ

ЕС на полгода продлил санкции в отношении физических и юридических лиц РФ Совет ЕС на 6 месяцев, до 15 сентября 2023 года продлил действующие с 2014 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1 500 физлиц и 205 организаций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины".
Другие страны
13 марта 2023 г. 18:44
ЕС на полгода продлил санкции в отношении физических и юридических лиц РФ

Совет ЕС на 6 месяцев, до 15 сентября 2023 года продлил действующие с 2014 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1 500 физлиц и 205 организаций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза.

При этом санкции продлены без изменений в составе санкционных списков. Их действие истекало 15 марта.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.

Санкции в отношении физлиц в ЕС предусматривают заморозку активов, в том числе банковских счетов, а также запрет на поездки в Евросоюз.

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