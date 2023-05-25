ЕС на год продлил отмену всех тарифов на экспорт с Украины

Европейский Союз продлил отмену всех квот и тарифов на экспорт с Украины на год, за исключением остающегося под запретом экспорта зерна в сопредельные страны ЕС.

Европейский Союз продлил отмену всех квот и тарифов на экспорт с Украины на год, за исключением остающегося под запретом экспорта зерна в сопредельные страны ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС одобрил постановление о продлении отмены всех таможенных сборов, квот и защитных торговых мер в отношении украинского экспорта еще на один год - до июня 2024 года", - говорится в сообщении.

Совет ЕС подчеркивает, что данная мера имеет политическое значение и призвана подчеркнуть непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС, а также должна дополнить европейскую военную, финансовую, экономическую и гуманитарную помощь для Киева.