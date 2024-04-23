ЕС может закрыть лазейку для "дочек" европейских компаний в России

Европейские компании столкнулись с необходимостью пересмотра своей деятельности в России после решения Брюсселя отменить с июня освобождение, позволявшее им оказывать профессиональные услуги собственным российским "дочкам".

Европейские компании столкнулись с необходимостью пересмотра своей деятельности в России после решения Брюсселя отменить с июня освобождение, позволявшее им оказывать профессиональные услуги собственным российским "дочкам".

Как передает Report, об этом пишет газета The Financial Times.

Новая мера, вступающая в силу в июне, обязывает компании получать от национальных регуляторов разрешения на любой вид услуг для "дочек" в РФ. Это позволит ЕС получить подробную картину деловых связей бизнеса с Россией.

Многие международные компании в потребительском, фармацевтическом, розничном и производственном секторах продолжают работать в РФ, несмотря на массовый уход бизнеса и санкции против разных отраслей в ответ на войну в Украине. Возможность вести дела была отчасти связана с льготой на оказание услуг собственным дочерним структурам при запрете на работу с другими компаниями в РФ. ЕК в декабре объявила об отмене этой льготы.

"Закрывается лазейка, обнаруженная в системе освобождений", - пояснил представитель ЕК.

По его словам, многие фирмы стараются получить разрешения, но некоторые могут перенести функции за пределы ЕС, хотя обход санкций запрещен.