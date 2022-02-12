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ЕС может выделить Африке около 23 млрд долларов на развитие инфраструктуры

ЕС может выделить Африке около 23 млрд долларов на развитие инфраструктуры Евросоюз рассматривает возможность выделить около 22,7 млрд долларов США африканским странам в рамках программы Global Gateway, призванной противостоять влиянию Китая на континенте.
Другие страны
12 февраля 2022 г. 17:45
ЕС может выделить Африке около 23 млрд долларов на развитие инфраструктуры

Евросоюз рассматривает возможность выделить около 22,7 млрд долларов США африканским странам в рамках программы Global Gateway, призванной противостоять влиянию Китая на континенте.

Как передает Report, об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

Программа ЕС будет направлена на развитие транспортных сетей, цифровых технологий, проектов в области энергетики, образования и здравоохранения. Программа включает в себя финансирование строительства стратегических коридоров, подводных кабелей, новых стратегических соединений. Планируется также инвестировать в добычу возобновляемых источников энергии в Сенегале, Кот-д'Ивуаре, Египте, Марокко и Кении, отмечает агентство.

Ранее Еврокомиссия сообщила о запуске инвестиционной программы "Африка - Европа" объемом 150 млрд евро с целью развития инфраструктуры африканских государств.

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