ЕС может выделить Африке около 23 млрд долларов на развитие инфраструктуры

Евросоюз рассматривает возможность выделить около 22,7 млрд долларов США африканским странам в рамках программы Global Gateway, призванной противостоять влиянию Китая на континенте.

Евросоюз рассматривает возможность выделить около 22,7 млрд долларов США африканским странам в рамках программы Global Gateway, призванной противостоять влиянию Китая на континенте.

Как передает Report, об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

Программа ЕС будет направлена на развитие транспортных сетей, цифровых технологий, проектов в области энергетики, образования и здравоохранения. Программа включает в себя финансирование строительства стратегических коридоров, подводных кабелей, новых стратегических соединений. Планируется также инвестировать в добычу возобновляемых источников энергии в Сенегале, Кот-д'Ивуаре, Египте, Марокко и Кении, отмечает агентство.

Ранее Еврокомиссия сообщила о запуске инвестиционной программы "Африка - Европа" объемом 150 млрд евро с целью развития инфраструктуры африканских государств.